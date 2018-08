Asia Argento: ’Hij stuurde jarenlang ongevraagd naaktfoto’s’

Bennett beweerde een paar dagen geleden in een artikel in de New York Times dat Argento hem ’seksueel had aangevallen’. Volgens Argento schreef Bennett haar vlak na hun ontmoeting een briefje op een kladblok van het Ritz Carlton-hotel waar volgens de acteur het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Daarop is te lezen: ’Asia, ik hou van je met mijn hele hart. Ik ben zo blij dat we elkaar ontmoet hebben en dat je in mijn leven bent. Jimmy’.

TMZ publiceerde berichtjes die Argento aan een vriendin over de kwestie zou hebben geschreven. Over het briefje zegt zij: „Hij schreef dit na die tijd aan mij en bleef me al die tijd ongevraagd naaktfoto’s sturen, tot aan twee weken vóór de brief van de advocaat kwam.”

’Geile jongen’

Ook schrijft ze hoe zij de ontmoeting heeft ervaren. „Seks met hem voelde raar. Ik wist niet dat hij een minderjarige was, tot die brief kwam.” En: „De geile jongen besprong me.” En later: „Ik was als bevroren. Hij lag bovenop me. Na die tijd vertelde hij me dat ik al sinds zijn twaalfde zijn seksuele fantasie was.” Volgens de berichtjes van Argento zou Bennett al langer avances naar haar gemaakt hebben, die ze steeds heeft afgeweerd. „Ik heb dat nooit gemeld, omdat ik medelijden had met dit kind dat faalde in Hollywood, een slachtoffer van de machine, van zijn ouders.”

Asia Argento, die acteur Jimmy Bennett 380.000 dollar zwijggeld betaald zou hebben, heeft de beschuldiging van seksueel misbruik van acteur Jimmy Bennett tot nu toe ontkend. Volgens haar kwam de acteur wegens financiële problemen bij haar vragen om geld en drong haar inmiddels overleden vriend Anthony Bourdain - hij pleegde in juni dit jaar zelfmoord - er bij haar op aan het geld te betalen. „Carrie (Carrie Goldberg, haar advocaat, red.) wilde dit niet doen. Zij wilde als eerste naar de pers stappen om de afpersing te laten zien waarmee ik werd bedreigd”, aldus Asia in het bericht naar haar vriendin.

Overigens maakt het voor de Amerikaanse wet niet uit of de toen 17-jarige Bennett de vrijpartij mogelijk zelf wilde. Omdat hij minderjarig was, geldt dat hij volgens de wet niet kon instemmen met de seks en daarom zou Argento onder bepaalde omstandigheden alsnog vervolgd kunnen worden wanneer het zeker is dat de twee destijds met elkaar naar bed zijn geweest.