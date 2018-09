Snoop Dogg legt kookkunsten vast in boek

„Ik breng de kookboekenwereld tot een hoger niveau met een verzameling van mijn favoriete recepten”, liet Snoop weten aan diverse Amerikaanse media. Met hulp van de rappende keukenprins kunnen zijn fans straks onder meer macaroni met kaas, wafels en spareribs bereiden. Ook legt Snoop uit hoe je de perfecte gin and juice maakt, een knipoog naar zijn grote hit uit 1993.

Dat Snoop zijn weg kent in de keuken, is geen geheim meer. De rapper ontpopte zich tien jaar geleden tot sidekick van Martha Stewart. Zij vertelde in oktober dat ze voorlopig nog geen genoeg heeft van de samenwerking. „Comedians hebben sidekicks en bands omdat die hen in staat stellen vrijer te zijn. Snoop geeft me vrijheid.”