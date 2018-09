Aanklacht majesteitsschennis in Cambodja

Hun Sen won vorige maand vervolgens bij de parlementsverkiezingen alle 125 zetels. Rainsy had in de maanden daarvoor opgeroepen de stembusgang te boycotten. Ook vroeg hij de koning om de bevolking aan te moedigen niet te gaan stemmen. In juni echter kwam er een koninklijke verklaring, met 18 mei als datum, waarin de koning de Cambodjanen juist aanspoorde te gaan stemmen.

Volgens Rainsy was geknoeid met de verklaring. Hij zei dat deze niet afkomstig was van de koning. Dat is nu reden hem aan te klagen voor lèse majesté,.omdat hij koning Norodom Sihamoni heeft beledigd door diens woorden in twijfel te trekken. Dat misdrijf, met een gevangenisstraf van vijf jaar, is in februari ingevoerd, naar Thais voorbeeld. Rainsy moet volgende maand voor de rechtbank verschijnen.

Prins Sisowath Thomico, een neef van de koning en voormalig lid van CNRP, is ervan overtuigd dat Norodom Sihamoni die wet nooit heeft gewild. „Hij is in het westen opgegroeid, hij zal nooit een klacht indienen”, aldus de prins. Maar de Cambodjaanse autoriteiten denken daar anders over.

De grootste oppositiepartij, geleid door Rainsy en Kem Sokha, werd er door Hun Sen van beschuldigd uit te zijn op omverwerping van zijn bewind, met hulp van buitenlandse krachten. Reden om de CNRP vorig jaar te verbieden.