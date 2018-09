Oproep aan koningin Elizabeth: ’Red mijn vader!’

„Ik zou Uwe Majesteit willen vragen om de invloed en sterke vriendschap met de koning van Bahrein te gebruiken om me te helpen mijn vader te redden. Het enige wat ik vraag, is dat hij humaan wordt behandeld, inclusief toegang tot adequate medische behandeling, boeken en familiebezoek zonder hem te onderwerpen aan vernederende maatregelen”, schreef Ali Mushaima.

Hij houdt sinds 1 augustus een hongerstaking voor de ambassade van het Golf-koninkrijk in de chique Londense wijk Knightsbridge. Zijn vader Hassan (70) zit sinds de in Bahrein bloedig neergeslagen Arabische lente in 2011 in de gevangenis. Sinds februari 2017 heeft hij geen bezoek meer gehad. Ali, die in Engeland woont, is zelf zijn paspoort en staatsburgerschap ontnomen. Bahrein ontkent dat Hassan Mushaima niet goed wordt behandeld.

De goede relatie tussen koning Hamad en koningin Elizabeth is geen geheim. Beiden zijn paardenliefhebbers en de koning sponsort jaarlijks onderdelen van de Royal Windsor Horse Show. Hij is regelmatig eregast in de koninklijke loge, krijgt haar zoons Charles en Andrew over de vloer, en vorig jaar schonk de Britse regering hem een paard.