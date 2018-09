Eva Koreman nieuwe presentator 3voor12 Radio

„Het warme bad van muziekliefde en eigenzinnigheid dat zo typerend is voor 3voor12 Radio, is als thuiskomen voor me”, zegt Eva, die nu nog vier dagen per week bij BNNVARA een lunchshow maakt op 3FM. „Ik vind weinig leuker dan mensen verrassen, zowel in het dagelijks leven als op de radio. Dat ga ik nu in de avond doen. Hoewel ik overdag presenteren ook fijn vind, klopt mijn hart vooral sneller voor het pionieren, het brengen van nieuwe muziek. Bij 3voor12 Radio neem ik de luisteraar graag mee op avontuur!”

Volgens eindredacteur Niels Aalberts past Eva perfect bij het VPRO-programma. „3voor12 Radio is de muzikale kraamkamer op 3FM. Het programma signaleert en draait graag als eerste de nieuwste muziek. Eva’s kennis over en liefde voor nieuwe muziek sluit volledig aan bij de essentie van ons programma en onze rol op NPO 3FM.”