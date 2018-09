3FM wil De Jeugd van Tegenwoordig naar Songfestival helpen

„Hoe gruwelijk zou het zijn als De Jeugd de Nederlandse inzending zou zijn voor de 46e editie van het Eurovisie Songfestival in Israël? Heel gruwelijk”, staat er op de site van de radiozender te lezen. Daarom zit er maar één ding op: geld inzamelen!”

3FM wil peilen hoeveel animo er is om te doneren en vraagt namen en mailadressen achter te laten. Om geld wordt nog niet gevraagd. Er zou volgens groepsleden Willie Wartaal en Faberyayo 200.000 euro per persoon nodig zijn om te kunnen gaan, dus 800.000 in totaal. „Weet je wat, als iemand die zak geld op tafel legt, gaan we gewoon.”

De noodlijdende zender hoopt dat het zijn publiek mee kan krijgen in de actie. „Zodat wij straks Deze Neger Komt Zo Hard of Tante Lien in alle pracht en praal kunnen aanschouwen op het Songfestival-podium.”