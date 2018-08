Johan Vlemmix pikt uitstel rechtszaak niet

„Ik eis dat de zitting doorgaat”, reageert Vlemmix. Dat is niet mogelijk, volgens de rechtbank Oost-Nederland zijn beide partijen verplicht om met een advocaat ter zitting te verschijnen. Paays advocaat Johan Langelaar stapte eerder deze week op, zoals deze krant woensdag meldde.

De diva heeft nu tot 12 september de tijd om hem te vervangen. Daarna worden de agenda’s weer getrokken om een nieuwe zittingsdatum te plannen. Volgens een woordvoerder van de rechtbank kan het „nog een tijdje duren” voor de zaak verdergaat.

„Ik had alles geregeld voor dinsdag, dit accepteer ik niet. Ik ben het hier niet mee eens”, zegt Vlemmix, die door Paay werd gedaagd omdat hij van plan was levensechte poppen van de diva op de markt te brengen. „Zij daagt mij en als zij haar zaken niet op orde heeft, dan is dat haar probleem.”

Vlemmix wil de zaak het liefst zo snel mogelijk afronden. „Ik word hier niet vrolijk van. Dit is al een zaak die nergens over gaat en dan ga je hem ook nog vertragen. Zij doet zo moeilijk.”