Patty’s kleurrijke ’ex’ Eric Peute (68) overleden

Dat bankroet zou beiden nog jaren achtervolgen.

Vanmorgen overleed de kleurrijke zakenman, 68 jaar oud, in een ziekenhuis in Den Haag aan een gescheurde aorta.

De laatste jaren leek Peute al van de aardbodem verdwenen. Hij woonde lange tijd in Frankrijk, waar hij in aanraking kwam met justitie. Anders dan hij in zijn Haagse jaren gewoon was, en waar hij met enorme fooien strooide, at hij in restaurants zonder af te rekenen en logeerde hij ook in hotels zonder te betalen.

Hij werd door de rechter beloond met een tijdje grátis logies.

Contact met Brard was er al jaren niet meer. Zij verweet hem zijn bedrijven, waaronder de glossy Brard, op haar naam te hebben gezet. Hij hield altijd vol dat zij daar zelf altijd op was blijven aandringen; „Dat wou ze zelf tot het mis ging, haar naam stond zelfs óp dat blad.”

De laatste tijd was hij terug in zijn geboorteplaats en werkte Eric Peute in een kunst- en antiekzaakje. „Hij had net weer zin hier een beetje aan de slag te gaan, zijn dood komt volledig onverwacht”, zegt deze vriend die het overlijden aan PRIVÉ bevestigde.