Guus Meeuwis bij feestje voor Maarten van der Weijden

Tijdens de huldiging zondag van zwemmer Maarten van der Weijden in Waalwijk treedt zanger Guus Meeuwis op. ,,We gaan er een feestje van maken met een serieuze ondertoon, want het gaat wel om kanker. Er zal gelegenheid zijn voor het vertellen van persoonlijke verhalen over de ziekte'', aldus een woordvoerster van de gemeente.