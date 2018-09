Lynyrd Skynyrd-gitarist Ed King (68) overleden

De familie van King meldde het nieuws via Ed’s Facebook-pagina. „Met groot verdriet maken we bekend dat Ed King op 22 augustus is overleden in zijn woning in Nashville, Tennessee. We danken alle vrienden en fans die van Ed hielden en hem steunden tijdens zijn leven en carrière”, luidt het statement.

King was in twee periodes actief bij Lynyrd Skynyrd, van 1972 tot 1975 en tussen 1987 en 1996. Hij schreef onder meer mee aan Sweet Home Alabama, de grootste hit van de band.