'Jim Parsons wilde niet verder met The Big Bang Theory'

CBS en producent Warner kondigden woensdag aan dat het komende seizoen de laatste wordt van de succesvolle sitcom. Volgens Entertainment Weekly werd er eerder nog onderhandeld over een vervolg van twee seizoenen maar dat ging niet door.

Parsons won vier Emmy's en een Golden Globe met zijn rol in The Big Bang Theory. Hij en zijn mede-acteurs kregen in de laatste seizoenen bijna een miljoen dollar per aflevering.