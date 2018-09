Sabia Boulahrouz: ’Opgeven was geen optie’

In het programma worden acht bekende Duitsers in een omgebouwde vrachtcontainer gestopt en mogen ze geen contact hebben met de buitenwereld. Het lijkt daarmee veel op het programma Utopia, bedacht door John de Mol. Door middel van allerlei uitdagingen kunnen er punten verdiend worden.

Volgens Sabia was het de fysieke uitdaging die haar aantrok in het programma. „Er was een situatie waarin ik alles uit mijn handen wilde laten vallen, maar opgeven is nog geen optie geweest.” Wel heeft ze haar kinderen, Daamin en Amaya erg gemist, zo laat ze weten aan Stern.de.

Sabia laat verder weten dat het goed met haar gaat: „Nadat het slecht gaat, komt er ook weer een tijd dat het bergopwaarts gaat. Dit format was zo goed, dat ik weer nieuwe ervaringen kon meemaken, die me natuurlijk ook sterker hebben gemaakt.”

Het is de derde keer dat de ex van Rafael van der Vaart weer een poging doet op de buis - en daarmee in de spotlights - te verschijnen. Vorig jaar deed ze mee aan de Duitse serie 6 Mutter, maar moest ze na één aflevering afhaken wegens persoonlijke omstandigheden. Ook was ze eenmalig te zien in het tv-programma Promi Shopping Queen.