Panic! at the Disco keert terug in AFAS Live

De vierkoppige groep, bestaande uit Brendon Urie, Kenneth Harris, Dan Pawlovich en Nicole Row, bracht in juni zijn zesde studioalbum uit. De plaat met de titel Pray For The Wicked kwam in Amerika binnen op de eerste plaats in de USA Billboard 200.

Panic! At The Disco scoorde wereldwijde hits met nummers als I Write Sins Not Tragedies en Nine In The Afternoon. De band speelde twee jaar terug ook al in een uitverkocht AFAS Live, de toenmalige Heineken Music Hall.

De show in Nederland maakt onderdeel uit van de Europese tournee die plaatsvindt in maart. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint op vrijdag 31 augustus.