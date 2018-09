RTL gaat documentaire Glennis Grace uitzenden

In de documentaire volgt Van Nie Glennis Grace een jaar lang op de voet. Te zien is hoe ze auditie doet voor America's Got Talent. In de talentenjacht is de zangeres inmiddels opgestoomd naar de halve finale.

RTL 4 gaat de documentaire uitzenden, en ook komt er een release op Videoland. De exacte data daarvan zijn nog niet bekend.