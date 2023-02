Dochters Mariah Carey en Kim Kardashian verjagen moeders

In een TikTok-video is te zien hoe Monroe, de 11-jarige dochter van Mariah Carey, en North, de 9-jarige dochter van Kim Kardashian, samen dansen en playbacken op Mariah’s single It’s a wrap. Wat de meiden betreft is de gekozen muziek de enige vorm van aandacht voor de wereldberoemde zangeres, maar moeders Kim en Mariah denken daar duidelijk anders over.

Terwijl de meisjes geconcentreerd aan het dansen zijn, lopen hun moeders elk met een microfoon in de hand het beeld binnen en doen ze alsof ze aan het zingen zijn. Maar net als iedere andere gemiddelde pre-tiener, zitten ook North en Monroe niet te wachten op inmenging van hun moeders bij het maken van een video voor sociale media. Ze duwen de vrouwen dan ook onmiddellijk uit het zicht van de camera.

„It’s a wrap, maar nooit voor ons”, schrijft Mariah bij de video op Twitter. North en Monroe mogen hun moeders dan hebben verjaagd, fans van de twee vrouwen krijgen geen genoegen van de clip en noemen het ’de beste samenwerking ooit’, ’geniaal’ en ’iconisch’.