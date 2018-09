Britt Dekker durft VI niet aan

Britt is dol op Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee en vindt het dan ook erg jammer dat ze te bang was. „Diep in mijn hart was ik graag gegaan. (...) Als ik ze stom had gevonden, dan had ik gedacht: kom maar op. Maar als je fan bent van iemand en diegene doet lullig, dat wil je niet.”

Ook het huidige programma van de drie, Veronica Inside, laat Britt aan zich voorbij gaan. „Ik denk niet dat de kijkers zitten te wachten op een vrouw die haar mening gaat geven over voetbal, dus nee”, aldus Britt in Veronica Magazine.