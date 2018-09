Herseninfarct hield Loiza Lamers niet tegen

„Oo dat mocht gewoon”, zei Loiza luchtig. „Ik ben gezond, ik ben weer helemaal terug. Dat was al vrij snel.” Wel moest het transgendermodel uiteraard eerst goed nadenken of ze het wel wilde. „Ik had wel zoiets van: het is intens, het is pittig, wat gaat je lichaam doen. Maar je ziet het: het is goed gekomen.”

Loiza werd vorig jaar getroffen door een herseninfarct. Al vrij snel werd duidelijk dat ze geen blijvende schade zou ondervinden. De winnares van Holland’s Next Top Model 2015 ondervond nog wel enige tijd kleine ongemakken.

Donderdag werd bekend dat Loiza kandidaat is in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Ze is een van de bewoners van kamp Noord, samen met onder anderen Johnny Kraaijkamp jr., Toine van Peperstraten, Stijn Franssen en Tony Junior. Eerder werd al bekend dat ook Jody Bernal, Josylvio, Steven ’Braboneger’ Brunswijk, Donny Roelvink, Nienke Plas en I Am Aisha meedoen. Robinson telt daarnaast zeven onbekende kandidaten.