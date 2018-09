Albert Verlinde kan eigen koers blijven varen bij Stage Entertainment

Joop van den Ende verliest met de verkoop van zijn laatste aandelen de zeggenschap over Stage Entertainment International. Hij was al nauwelijks meer actief voor het bedrijf. De Amerikanen willen hem wel behouden als adviseur. Met zijn enorme kennis en netwerk kan hij nog van waarde zijn voor Advance, dat nog geen ervaring heeft in de theaterwereld. Hoe de rol van Van den Ende precies wordt ingevuld, is nog niet bekend. Dat moet in de komende tijd duidelijk worden.

Donderdag werd duidelijk dat Stage Entertainment in handen komt van Advance. Van den Ende had nog een minderheidsbelang in het bedrijf.