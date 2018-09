Prins Alexander 'knipt' eerste lintje door

Alexander opende het wandelpad door de strik uit een groot groen lint te trekken. Zijn ouders, prins Carl Philip en prinses Sofia, moesten hun oudste telg een beetje helpen, maar Alexander leek al aardig overweg te kunnen met linten. Na de opening wandelden Carl Philip, Sofia en Alexander een stukje en genoten ze van het uitzicht.

Het pad is een cadeau dat Alexander kreeg bij zijn doop. Op Instagram hebben Carl Philip en Sofia het over „een makkelijk toegankelijk uitkijkpunt op een prachtige locatie” aan het Gisesjön-meer in natuurgebied Nynä. „Een doopgeschenk waarvan zowel onze familie als andere bezoekers van zullen genieten!”