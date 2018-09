Four Tops en Gladys Knight eren Aretha Franklin

Het concert vindt donderdag, een dag voor de uitvaart van Franklin, plaats in het Chene Park Amphitheatre. Alle artiesten doen op vrijwillige basis mee.

Aretha Franklin stierf vorige week op 76-jarige leeftijd. De Queen of Soul wordt volgende week bijgezet op de Woodlawn Cemetery in Detroit. Op dinsdag en woensdag kan het publiek afscheid van haar nemen. De zangeres ligt dan opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History.