Jim Parsons kan einde The Big Bang Theory nog niet beseffen

„Het is moeilijk (bijna onmogelijk, eigenlijk) om te beseffen dat dit een foto is van de eerste van de 24 laatste afleveringen die we gaan opnemen voor The Big Bang Theory”, schrijft Jim bij zijn post, die een foto bevat van de hoofdcast op de set van de serie. „Ik prijs mijzelf gelukkig dat we er nog 23 te gaan hebben en ik hoop dat bij elke aflevering die we opnemen, ik het feit dat we stoppen beter kan accepteren.”

Jim gaat niet in op berichten dat hij zelf de reden zou zijn dat de serie stopt. Volgens Entertainment Weekly besloot de acteur dat het genoeg was geweest voordat CBS en Warner Bros. een besluit konden nemen om er nog twee seizoenen aan vast te plakken.

Bialik heeft het er moeilijk mee

Ook Mayim Bialik, Amy Farrah Fowler in de serie, heeft zich uitgelaten over het afscheid van de serie. „Of ik blij ben? Natuurlijk niet”, zegt de actrice op de site Groknation. Ze heeft het er moeilijk mee. „Dit is mijn werk sinds seizoen vier toen ik samen met Melissa Rauch aan de hoofdcast werd toegevoegd. Ik ben dol op mijn werk. Ik hou van mijn collega’s en ik voel zo veel waardering voor de crew, schrijvers, de hele staf en onze geweldige fans. Zoveel mensen maken deel uit van onze Big Bang-familie.”

Woensdag liet Kaley Cuoco al weten dat ze „verdrinkt in tranen” om het einde van de serie.