Danny de Munk weer te zien bij Holland Zingt Hazes

De zanger, die ooit doorbrak dankzij zijn hit Ik voel me zo verdomd alleen, zal op 22 en 23 maart op het podium van ’het grootste meezingconcert van Nederland’ in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. De Munk zal naar eigen zeggen „de mooiste liedjes van mijn idool ten gehore te brengen.”

Verder zijn onder meer de zoon en dochter van André Hazes, André en Roxeanne, te horen tijdens de optredens. Ook Xander de Buisonjé en Peter Beense verzorgen gastoptredens.

De kaartverkoop is van start gegaan.