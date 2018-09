Actrice De Havilland (102) naar hooggerechtshof om serie Feud

Feud draait voornamelijk om de rivaliteit tussen actrices Bette Davis en Joan Crawford, die beide inmiddels zijn overleden. Maar ook De Havilland komt voor in het verhaal. Ze wordt in de serie gespeeld door Catherine Zeta-Jones. In Feud wordt onder meer gesuggereerd dat De Havilland roddels de wereld in hielp om haar kansen op een Oscar te vergroten.

In een aanklacht die ze vorig jaar indiende, stelde de actrice dat haar reputatie wordt beschadigd door de serie, waarin Zeta-Jones „vulgaire en ordinaire” taal gebruikt. De Havilland heeft er vooral problemen mee dat ze in Feud haar zus, Joan Fontaine, een ’bitch’ noemt.