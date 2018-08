Glennis Grace weer terug in Nederland

Onder grote belangstelling van zowel pers als fans, verscheen Glennis, die een maand in de Verenigde Staten was, door de schuifdeuren van de aankomsthal. De Amsterdamse zangeres behaalde deze week de halve finale van het populaire talentenprogramma en kan zich nu voorbereiden op de volgende liveshow.

„Het is altijd weer leuk om terug te komen in je stadje, in Amsterdam. Vanavond heb ik een bruiloft en ik ga nog wat andere dingen doen”, aldus Glennis, die tijdens de bekendmaking van de uitslag niet meteen doorhad dat ze door was naar de volgende ronde.

„Dat was echt weer wat voor mij, wat daar gebeurde. Dat is toch ongelooflijk? Wanneer je daar staat ben je gewoon heel emotioneel en vooral gefocust op het horen van je eigen naam of die van de ander. Maar toen beide namen niet werden genoemd, keken we elkaar aan en zag ik hem juichen. Dus toen dacht ik: ik ben het in ieder geval niet. Hij is door, ik ga hem feliciteren en ik loop weg.”

De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Volgende week wordt duidelijk op welke datum Glennis opnieuw in actie komt.