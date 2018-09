Jennifer Lopez veilt tv-kleding voor het goede doel

Jennifer liet via Twitter weten dat een deel van de opbrengst van de veiling naar het noodfonds voor Puerto Rico gaat. „Zij staan families en de gemeenschap in Puerto Rico bij met korte- en langetermijnhulp na orkaan Maria. Dus ga bieden!”, riep de actrice en zangeres op.

Fans kunnen via veilingsite Screenbid een poging doen in het bezit te komen van onder meer een jas van Jennifers personage Harlee, een broek en blouse, een paar schoenen en haar jas. Liefhebbers kunnen ook bieden op het visitekaartje van Harlee, verschillende setjes oorbellen en op de bloemenposters die de politievrouw in haar slaapkamer had hangen.