Marco: vooral genieten voor Senior-kandidaten

„Weet je, niets is onmogelijk”, zegt Marco tegen BuzzE. „Zoals het winnen van The Voice geen garantie is voor een succesvolle carrière is het ook heel goed mogelijk dat we iemand al die jaren gemist hebben en nu plotseling in een keer tot wasdom komt. Dat kan.”

De coach denkt echter dat het bij de kandidaten niet om een carrière gaat, maar vooral om het plezier en de kans die ze krijgen. „Een carrière hoeft niet per se, het is natuurlijk prachtig als dat lukt, maar het gaat voornamelijk om het genieten.”

Te eigenwijs

Volgens collega-coach Ilse DeLange zitten er kandidaten tussen die alles hebben geprobeerd om door te breken. „Die hebben al oeverloze pogingen gewaagd om het te maken maar steeds lukte dat op de een of andere manier niet”, zegt ze. De zangeres praat daar ook over met haar protegés.

„Soms waren ze wat te eigenwijs of hadden ze toch de verkeerde mensen ontmoet”, zo geeft Ilse als voorbeeld. „Er zijn zoveel redenen waarom iets niet lukt. En daarom is dit ook zo’n mooi podium waarop ze kunnen stralen en even goed laten zien wat ze kunnen. Dat merk je, de motivatie is enorm.”

The Voice Senior is vrijdag voor het eerst te zien bij RTL4. Martijn Krabbé en Wendy van Dijk presenteren de show. Naast Ilse en Marco worden de kandidaten gecoacht door Angela Groothuizen, Gordon en Gerard Joling. De laatste twee zitten samen in één team.