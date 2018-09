Film met Angela Schijf wint prijs in VS

Storm won de eerste prijs in de categorie ’beste internationale film’ en de tweede prijs in de categorie ’beste film’. Dat maakt producent Phanta Basta! vrijdag bekend.

De film speelt zich af in de zestiende eeuw en vertelt over een 12-jarige Storm van wie vader Klaas drukker is. Als deze de verboden brief van Maarten Luther verspreidt, wordt hij opgepakt en tot de doodstraf veroordeeld. Alleen Storm kan zijn vader nog redden.

Het historische epos van regisseur Dennis Bots en scenarist Karen van Holst Pellekaan is speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt in het Engels nagesynchroniseerd. In totaal is de film nu verkocht aan 63 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, China, Zuid-Korea, India en verschillende landen in Zuid-Amerika en Oost-Europa.