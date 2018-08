Justin Timberlake fietst rondje door Nederlandse duinen

Justin kwam met zijn vrouw Jessica Biel en een groot gezelschap van een man of vijftien aan bij Raat fietsverhuur, waar ze fietsen huurden om een dagje door te brengen in de frisse duinlucht. Zo meldt Noordhollands Dagblad. De groep bleef zo’n 3 uur weg, heeft ergens iets gegeten en na afloop de fietsen weer netjes ingeleverd.

Justin speelt de komende dagen in de Gelredome in Arnhem en in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Ook Jessica Biel vermaakt zich uitstekend op de tweewieler in Schoorl Ⓒ Instagram