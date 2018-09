Ariana Grande weer op nummer 1 met nieuw album

Grande bereikte in mei 2016 ook de eerste plaats met Dangerous Woman. Dat album hield het toen slechts een week vol. Onder Broederliefde is het de Nederlandse rapper Winne die de top 3 completeert met Oprecht door zee. Ook nieuw bij de bovenste tien is het nieuwe album van Kovacs. Cheap Smell maakt zijn debuut op plaats zeven.

Het overlijden van Aretha Franklin heeft nauwelijks impact op de albumlijst. De Queen of Soul komt binnen op 22 en 34 met respectievelijk A Brand New Me en Soul Queen. In de Single Top 100 weet Franklin ook geen potten te breken. I Say A Little Prayer (op nummer 121), Respect (125), Think (156) en (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (171) strandden allemaal in het voorportaal.