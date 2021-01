Merel Westrik in verwachting van eerste kindje

„Nieuw jaar. Nieuw leven. 💫 Opdat 2021 voor jullie allemaal een jaar mag zijn vol verwondering. En vol lichtjes als het even donker wordt. Dan de credits, niet onbelangrijk bij een foto: de helft van het copyright ligt bij @pepijn.crone ❤️ En de foto werd gemaakt door @martika_avalon #nog4maanden”, schrijft ze bij een foto van zichzelf waarop haar groeiende buik goed zichtbaar is.

Pepijn heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Merel heeft geen geheim gemaakt van haar kinderwens. Zo vertelde ze eerder al eens aan De Volkskrant: „Ik ben een uitsteller, een late leerling, maar ik kan me niet voorstellen dat het me níét gaat gebeuren. Dat lijkt me heel gek.”

Maar ik vind het ook doodeng. De allergrootste verantwoordelijkheid die je kan nemen, waar je de rest van je leven aan vastzit, en waarvan je zeker weet dat al je zorgen en angsten bewaarheid gaan worden in die kinderen. Dat is nogal wat. Ik vind het altijd heel knap én onbegrijpelijk als mensen daar licht over doen”, aldus Merel.