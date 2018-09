Cast That ’70s Show blikt na 20 jaar terug

Wilmer, die in de serie Fez speelde, plaatste een serie castfoto’s uit die tijd op Instagram. „We hadden elkaar zojuist ontmoet en hadden geen idee wat er voor ons lag, of dat het überhaupt lang zou duren... maar we wisten dat we lol zouden hebben. We hebben acht jaar en 200 afleveringen met elkaar doorgebracht, we reisden samen de wereld over, we zijn samen opgegroeid”, schreef hij daarbij. „We waren een familie, en dat zullen we altijd blijven.”

Voormalig collega Topher Grace, Eric Forman uit de serie, plaatste op Twitter een oude foto van de groep acteurs. „Het is haast niet te vatten dat That ’70 Show vandaag twintig jaar geleden uitkwam. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze alles te danken hebben aan een kleine groep, maar in mijn geval is het waar.” Hij eindigde zijn tweet met een quote uit het fictieve jaarboek van de middelbare school uit de serie, Point Place High. „Het was een lange rare trip, in Formans kelder.”

Orange Is The New Black-ster Laura Prepon deelde ook een herinnering aan de serie, waarin ze Donna speelde. Bij een foto van de acteurs in hun jonge jaren bij een tourbus waarmee ze de serie promootten, schreef ze: „Wat een speciale groep mensen, wat een geluk dat ik hier deel van mocht uitmaken.”

That ’70s Show ging over een groep tieners in de jaren 70. Naast Topher, Wilmer en Laura werden zij gespeeld door Ashton Kutcher, Mila Kunis en Danny Masterson. De zes brachten bijna al hun tijd door in het huis van Eric en zijn ouders Red en Kitty, rollen van Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp.