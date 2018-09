Ongewone vakantiebestemming Belgische royals

Lokale media hebben al uitvoerig bericht over het verblijf van Filip, die in Armenië geniet van de natuur, de wijn en de eeuwenoude kloosters en kerken. Volgens de Armenen duurt de vakantie tien dagen en is het koninklijk gezelschap aangekomen in twee verschillende vliegtuigen. België namelijk hanteert nog de in vroeger tijden meer gebruikelijke regel dat koning en troonopvolger niet in één toestel mogen vliegen.

Het paleis in Brussel liet zich niet uit over de privéreis maar plaatste vrijdag op Facebook wel een opmerkelijk filmpje van een kitesurfende koning Filip met de boodschap ’Geniet nog van de laatste dagen van de zomervakantie’.