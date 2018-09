Elektrische Jaguar Harry en Meghan op de markt

De hertog en hertogin van Sussex stapten na de huwelijksvoltrekking in St George’s Chapel in de elektrische Jaguar om naar Frogmore House te rijden. In het buitenhuis in het park bij Windsor Castle vond het besloten huwelijksfeest plaats. De auto kreeg een symbolische nummerplaat; de cijfers 190518 verwezen naar de trouwdatum, 19 mei 2018.

Voordat Harry en Meghan in de Jaguar stapten, wisselden ze van outfit. Harry verruilde zijn uniform van de Blues and Royals voor een zwart pak. Meghan trok haar veelbesproken Givenchy-trouwjurk uit en feestte in een witte jurk van Stella McCartney met hooggesloten halternek. Toeschouwers merkten op dat de korte autorit van de kersverse hertog en hertogin wel wat weghad van een scène uit een James Bond-film.

Jaguar presenteerde de elektrische cabrio vorig jaar al. De eerste E-types moeten in de zomer van 2020 op de markt komen.