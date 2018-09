’Bewering dat Sylvie Meis nooit borstkanker had, is smakeloos’

Het was Sabia’s derde poging weer succesvol in de spotlights te staan. Blijkbaar wilde ze haar reputatie van huwelijksbreekster voor eens en voor altijd rechtzetten, maar het liep uit tot hele ernstige verwijten aan het adres van Sylvie Meis. Het begon met het verhaal dat ze altijd al verkondigde over haar relatie met profvoetballer Rafael van der Vaart. „Sylvie wist daar al lang van tevoren van en heeft haar zegen gegeven.” De twee zouden al lang niet meer samen zijn geweest, toen zij in beeld kwam.

Maar vervolgens werpt ze ernstige beschuldigingen op. „Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zegt ze. Duitse media vragen zich nu af of ze hiermee wilde zeggen dat Sylvie Meis, die in 2009 borstkanker kreeg, haar ziekte verzonnen zou hebben. Eerder dit jaar haalde Sabia al de krantenkoppen met haar uitspraak dat ze niemand kende die kanker heeft gehad.

Hoe het ook zij, Sylvie Meis liet het er niet bij zitten en reageerde onmiddellijk door namens haar advocaat een brief aan alle Duitse media te sturen. „Het feit dat Sylvie Meis aan borstkanker lijdt, de details van de ziekte en de behandeling ervan worden bevestigd door een medisch rapport van de behandelend oncoloog Dr. med. Javier Hornedo (Hospital Quiron, Madrid).” De brief concludeert: „De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is daarom even onwaar als smakeloos.”