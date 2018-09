Younes Bendjima sloeg, Drake krijgt aanklacht

Het zijn rapper Drake en footballspeler Odell Beckham Jr. die eveneens een aanklacht kunnen verwachten, ook al waren ze alleen als toeschouwer in beeld bij het gevecht. Dat achterhaalde TMZ.

De advocaat van slachtoffer Bennett Sipes vertelt dat de vriendin van zijn cliënt, Instagrammodel Sommer Ray, in het VIP-gedeelte van de club rondhing en met footballspeler Odell Beckahm Jr. aan het praten was. Toen Sipes, werknemer bij de club, aan het eind van de avond zijn vriendin wilde ophalen, was Odell daar niet zo blij mee. Het is niet duidelijk wat er verder gebeurde.

Om half drie ’s nachts liep het uit de hand, toen Drake, Odell en hun crews via de achteruitgang de club verlieten. Sipes ging hen achterna en riep nog wat. Op dat moment stormde Younes Bendjima, model en ex van Kourtney Kardashian, op hem af en sloeg hem meerdere malen, samen met nog een man, terwijl Drake en Odell toekeken. Volgens de advocaat is de andere man een lid van het beveiligingsteam van Drake of Odell, waardoor hij hen in hoogsteigen persoon verantwoordelijk houdt voor zijn gedrag. Dat Bendjima er ook bij betrokken was, ontdekte hij pas toen TMZ hem de videobeelden liet zien.

Bronnen uit die groepen zeggen dat Sipes degene was die zich agressief gedroeg in de VIP-ruimte en aanzette tot het gevecht. Volgens hen hadden Drake en Odell bovendien niets met het gevecht te maken.

Sipes is er volgens zijn advocaat nog slecht aan toe en ondergaat maanden na de aanval nog fysiotherapie. Politieonderzoek werd gesloten toen Sipes weigerde mee te werken, nadat hij eerst zelf aangifte had gedaan.