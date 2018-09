André Hazes bij Muziekfeest van het Jaar

Het Muziekfeest van het Jaar vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Het evenement wordt op 7 december gehouden in de Amsterdamse concerthal. Jan Smit is opnieuw de presentator van dienst. „De Nederlandse muziekcultuur beleeft hoogtijdagen en dat gaan we hier weer laten zien”, zo kondigde hij eerder dit jaar aan.

