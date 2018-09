Rihanna weer in de studio

„Rihanna is eindelijk klaar met het verkopen van make-up en lingerie. We krijgen een nieuw album”, schrijft een enthousiaste twitteraar op basis van de beelden. Fans wachten al meer dan twee jaar op een opvolger van het in 2016 uitgekomen album Anti.

De laatste jaren was Rihanna voornamelijk bezig met haar eigen lingerie- en make-uplijn. Ook speelde ze in de film Ocean’s 8. Wel verschenen sinds 2016 enkele singles waarop Rihanna als gastartieste te horen was. Zo deed ze mee op N*E*R*D’s Lemon en op Wild Thoughts van Dj Khaled.

Ook hield ze zich bezig met geld vragen voor onderwijs in de armste ontwikkelingslanden, waaronder honderd miljoen dollar van de Nederlandse overheid, maar dat schoot veel Nederlanders in het verkeerde keelgat.

