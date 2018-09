Kris Kross Amsterdam organiseert eigen festival

Jordy Huisman, Sander Huisman en Yuki Kempees hebben hun festival geïnspireerd op de gelijknamige wijk in Miami. „Kleurrijke street-arts, live-kunstenaars, bijzonder streetfood en natuurlijk muziek vormen het decor van deze eerste editie”, aldus Kris Kross Amsterdam.

Wynwood FSTVL krijgt vijf verschillende podia. Het trio treedt zelf op en ook rapper Donnie is van de partij. De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt.

Kris Kross Amsterdam heeft momenteel een hit met Whenever, een bewerking van Shakira’s wereldwijde doorbraak Whenever Wherever.