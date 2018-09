Pippa Middleton met James op luxe ’babymoon’

In het luxe Italiaanse resort Il Pellicano genieten ze van de zon, weet Page Six. Volgens bronnen laten ze zich niet veel zien, maar spotten ze de zus van Catherine Middleton al wel in bikini, met haar babybuik. „Ze zag er absoluut prachtig uit.”

Ill Pellicano, waar de goedkoopste suite al duizend dollar per nacht kost, is een legendarische hotspot voor de rijken en beroemden. Maar multimiljonair James Matthews hoeft niet op de kleintjes te letten. En dus kan het stel nog even zonder onderbroken nachten genieten van elkaar en van het zwembad dat door rotsen omgeven is. Ook handig voor Pippa, die als zwangere vrouw haar normale fanatieke fitnessroutine verving door zwemmen.