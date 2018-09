’Comedy-acteur maakte leven van buren tot een hel’

De buren konden niet lachen om de streken van comedy-acteur Josh Radnor Ⓒ Hollandse Hoogte

How I Met Your Mother-acteur Josh Radnor mag voorlopig niet meer in direct contact met zijn naaste buren komen. Hij moet voortaan in een straal van ruim 6,5 meter bij ze uit de buurt blijven, zo heeft een rechter volgens TMZ besloten.