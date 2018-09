Prins William na vakantie naar postsorteercentrum

Donderdag duikt William het postsorteercentrum van luchthaven Heathrow in. Daar bekijkt de prins het werk van United 4 Wildlife, dat vanuit het internationale sorteercentrum van Royal Mail de handel in illegale natuurproducten probeert tegen te gaan.

Een dag later gaat de prins naar Newcastle en Gateshead. Daar bezoekt hij de Great Exhibition of the North, waarmee nog tot 9 september de pioniersmentaliteit van het noorden van Engeland wordt gevierd.

De Britse koninklijke familie doet het in augustus altijd rustig aan. Begin deze maand onderbrak William echter zijn vakantie voor een bezoek aan Amiens. In het Franse plaatsje woonde hij met 2000 andere genodigden de herdenking bij van de slag om Amiens, die op 8 augustus precies honderd jaar geleden plaatsvond.