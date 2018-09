Duitse presentator Dieter Thomas Heck overleden

Heck was jarenlang het gezicht van het populaire muziekprogramma ZDF Hitparade, dat hij presenteerde van 1969 tot 1984. De in Duitsland mateloos populaire entertainer presenteerde verder talloze andere tv-programma’s en was ook te zien in films en series.

Heck was ook de bedenker van de Duitse muziekprijs Die Goldene Stimmgabel. De uitreikingsceremonie presenteerde hij meer dan twintig jaar lang. In 2007 nam hij afscheid van de entertainmentwereld.