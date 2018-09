Noble van The Voice Senior heeft nu al fans

Op Twitter blijft de opvallende 71-jarige niet onbesproken. „Wat een wijffie!! En die stem!!”, schrijft iemand. Zelfs toen ze nog geen noot gezongen had, maar alleen nog maar geïntroduceerd werd, trok ze al de aandacht. „Noble spant de kroon en ze moet nog zingen.”

„Nu al fan van Noble”, reageren meerderen. En haar optreden waarin ze Back to Black van Amy Winehouse vertolkte, deed de waardering alleen nog maar toenemen. Geen wonder dat de juryleden vechten om de zangeres. Maar de vrouw laat zich niet verleiden door de gladde praatjes van Gordon. „Jaja”, reageert ze laconiek op zijn vleierij, om direct te vervolgen: „Maar ik kies toch voor Angela.”

Enkelen vragen zich af of ze met haar kledingstijl niet meer thuishoort in Gordon’s tv-programma Hotter than my daughter. Maar anderen waarderen dat juist en zouden best willen dat de shagrokende Noble hun oma was.