Miss Montreal geeft talent kans op Bierpop

Bands en acts die denken dat ze een plekje op de line-up verdienen, kunnen via Instagram een plaats winnen door een filmpje te plaatsen met #bierpop. „Brand los, hoe gekker hoe beter”, roept Miss Montreal op. Uit de inzendingen kiest ze drie acts.

De vierde editie van Bierpop vindt op 10 november plaats. Voor het eerst is het evenement in de IJsselhallen in Zwolle.