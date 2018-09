American Idol-winnares werd door Aretha Franklin op plek gezet

Fantasia herinnert zich nog goed hoe zenuwachtig ze van tevoren was, vertelt ze aan Billboard. „ Ik was belachelijk zenuwachtig, want ik was het kleine meisje dat altijd luisterde naar Aretha. Mijn eerste casettebandje was Aretha Franklin.”

Na een geslaagd optreden, mocht Fantasia de wereldberoemde zangeres ontmoeten. „Ze liep door de kamer, elegant zoals Aretha dat kon, zo soepel. Ze schudde handen, zei tegen iedereen een paar woorden en kwam uiteindelijk bij mij uit.”

’Bitch’

„ Ze keek naar mij, terwijl ik nog tranen in mijn ogen had van de emoties. En ze zegt: ’Je kunt zingen - maar ik ben de bitch hier’. Ik dacht: ’Wacht even, dat is niet waar ik me op heb voorbereid’. Maar ze was heel serieus. Dus antwoordde ik alleen: ’Yes, ma’am’.”

Hoewel ze overdonderd was, begreep de Grammy-winnares wat Franklin ermee zeggen wilde. „Want zij betekende precies dat voor mij in mijn leven: er zal nooit, ooit een andere Aretha Franklin zijn. Dat wilde ze me laten weten: ’Je bent goed, maar knoop voor altijd in je oren: ik ben de baas’.”

Fantasia zal nogmaals een tribuut aan Franlin geven op haar begrafenis in Detroit op 31 augustus, naast Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson en vele anderen.