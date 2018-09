Blake Lively bezorgt kritische fan schaamrood op de kaken

Ze droeg vrijdag een pak van Roland Mouret met groene, blauwe, rode en zwarte ruiten. Naast vele complimenten dat de vrouw van Ryan Reynolds ook alles kan hebben, was er ook een volger die de nodige kritiek leverde. „Ik zeg dit met zoveel liefde en respect voor jou, schat, maar alsjeblieft, huur een stylist of ontsla degene die je nu hebt.”

De criticaster was blijbaar niet op de hoogte van het feit dat Blake Lively haar looks altijd zelf samenstelt. De beroemde actrice dreef daar volop de spot mee. „Dank u voor de tips, meneer. Helaas, ik heb al Blake Lively al zo vaak geprobeerd te ontslaan. Maar die b**ch blijft maar terugkeren. Ze wil me niet alleen laten.”

En terecht dat ze haar eigen kleding kiest, vindt voormalig model en actrice Sara Foster. „Omg, ik zou een nier opgeven om Blake Lively als stylist te hebben.”