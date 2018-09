Zo vaak windt Ariana Grande Pete Davidson op

„Hoe het is om verloofd met haar te zijn? Het is precies wat je zou denken, maar dan nog honderd keer beter”, zei Pete. „Het is verdomd leuk. Ik ben een heel, heel erg gelukkige jongen en ik ben erg, erg verliefd.” De 24-jarige komiek kon het daarna niet laten om er een grapje aan toe te voegen. „En mijn geslachtsdeel is voor altijd stijf.”

Pete en Ariana grapten al eerder over hun seksleven. Zo vroeg een fan de zangeres onlangs op Twitter nog hoe lang Pete is, refererend naar het liedje dat dezelfde naam draagt op Ariana’s nieuwe album Sweetener. „Zo’n 25 centimeter?”, antwoordde Ariana vervolgens. „Oh f*ck, ik bedoel..iets meer dan een minuut.”

