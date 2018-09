Kroonprinses Mary geniet van nieuwsgierige kinderen

„Ze zijn ontzettend nieuwsgierig en begroeten iedereen hartelijk”, zei Mary tegen de Deense omroep DR over haar vier kinderen. „Het is voor ons als ouders een genot dat te mogen ervaren. Ze komen een beetje dichter bij de Faeröerders en nemen een geweldige ervaring mee naar huis.” De kroonprinses zei het belangrijk te vinden dat haar kroost de omvang en breedte van het koninkrijk leert kennen. De Faeröer vormen een autonoom deel van het koninkrijk Denemarken.

Voor Frederik is de vierdaagse reis van zijn gezin net een déjà-vu. „Toen ik tien jaar was, kwam ik hier voor het eerst.” Frederik werd destijds, net als zijn kinderen nu, in de traditionele kleding van de Faeröer gehesen. Christian (12), Isabella (11) en de 7-jarige tweeling Vincent en Josephine droegen de kostuums ook vrijdag, op de tweede dag van het bezoek.

Gekke bekken

De Deense troonopvolger vertelde dat hij het „enerverend” vindt om zijn kinderen voor het eerst mee te nemen naar de Faeröer. Volgens Frederik geniet zijn kroost van de reis en is er ondanks een druk programma ook tijd voor ontspanning. Dat Christian, Isabella, Vincent en Josephine het naar hun zin hebben, was donderdag en vrijdag duidelijk te zien. De kinderen dolden volop met elkaar. Donderdag trokken Isabella en Josephine gekke bekken naar elkaar aan boord van de Dannebrog, het koningsschip waarmee het gezin naar de Faeröer voer. Vrijdag stoeiden Christian en Vincent voor de camera’s met elkaar terwijl ze moesten wachten op hun moeder en zussen die nog uit een busje moesten kruipen.

„Er is veel te leren van een andere cultuur en een ander klimaat”, vindt Frederik, die de reis in het bijzonder belangrijk vindt voor zijn oudste zoon. Christian zal ooit zijn oma koningin Margrethe en vader opvolgen als staatshoofd van Denemarken en leert volgens zijn vader al doende. „Noem het de school des levens.” Volgens de kroonprins is Christian erg nieuwsgierig, „en dat is een goede prikkel om jezelf te ontwikkelen.”