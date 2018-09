Kijkers dolenthousiast over The Voice Senior

Nederland is het eerste land waar The Voice Senior wordt uitgezonden. Vrijdagavond was de eerste aflevering te zien op RTL4. Coaches in de seniorenversie van The Voice of Holland zijn Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Marco Borsato, Gerard Joling en Gordon. Martijn Krabbé en Wendy van Dijk presenteren de show.

Bekijk ook: Noble van The Voice Senior heeft nu al fans

De kijkcijfers van The Voice Senior zijn minder hoog dan The Voice of Holland en The Voice Kids. Vorig jaar oktober opende The Voice of Holland het achtste seizoen met ruim twee miljoen kijkers. Het zevende seizoen van The Voice Kids begon in februari met ruim 1,7 miljoen kijkers. Toch zijn luiden op Twitter veel enthousiaste reacties. Zo schrijft iemand: „John en RTL hebben een nieuwe hit te pakken: heer-lij-ke televisie. Met humor, ontroering én kandidaten met een mooi levensverhaal. En: met slechts 4 afleveringen wordt het (vooralsnog) niet uitgemolken.#TheVoiceSenior” Ook noemen andere Twitteraars de talentenshow ’briljant’ en ’geweldig’.

De winnaar van The Voice Senior mag een EP opnemen en krijgt deze op vinyl uitgereikt. Daarnaast mag hij of zij optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.