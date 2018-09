’Scheiding Ben Affleck en Jennifer Garner zo goed als rond’

Bronnen rondom het stel melden aan de entertainmentsite dat ze eindelijk een akkoord wat betreft de verdeling van de eigendommen hebben bereikt. Dit nam veel tijd in beslag, omdat de twee geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld toen ze trouwden en alle verdiensten in twaalf jaar huwelijk in een pot terecht kwamen.

Over de voogdij van hun drie kinderen weet TMZ te melden dat ze die zullen delen. Volgens insiders gaat het co-ouderschap hen goed af en zullen ze op basis van hun werkschema’s afspraken daarover maken.

Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is Ben’s drankprobleem. De laatste 18 maanden kwakkelt de acteur hiermee en dit zou dan ook een reden zijn waarom het zolang duurt voordat de scheiding is afgewikkeld.